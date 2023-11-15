دور العرض تستقبل 6 أفلام جديدة تتنافس بموسم الشتاء

تستعد دور العرض السينمائى بمصر لاستقبال 6 أفلام جديدة قبل انتهاء عام 2023، من أجل انتعاش السينما بعد الأجواء الصعبة التى سيطرت على العالم فى الأيام الأخيرة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على غزة، واستقر عدد من الأفلام على المنافسة فى موسم شتاء 2023، وبدأ صناع تلك الأفلام الحملة الترويجية لأعمالهم خلال الأيام الماضية فى محاولة للخروج من حالة الركود.

وبدأ الموسم بفيلم «بلوموندو» الذى انطلق عرضه يوم 15 نوفمبر فى السينمات، حيث قررت الشركة المنتجة للعمل عدم إقامة عرض خاص أو أى احتفالات تضامنا مع أهل غزة، نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها فلسطين وشعبها. فيلم «بلوموندو» من بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة هاجر أحمد، والفنانة ميرنا نور الدين، والفنانة سماء إبراهيم، والفنان محمد رضوان، والفنان محمود حافظ، والفنانة رحاب الجمل، والفنانة إنجى وجدان، والفنان محمد محمود، والفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة بدرية طلبة، ومن تأليف حازم ويفى ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت كوميدى، حول تميم بلوموندو، الذى يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، لكن الأمور تخرج عن السيطرة تماما.

ومن بعده تستقبل دور العرض المصرية فيلم «الحريفة» يوم 22 نوفمبر الحالى، من بطولة الفنان نور النبوى، والفنان أحمد غزى، ومطرب المهرجانات كزبرة، والفنانة نور إيهاب، وخالد الذهبى نجل المطربة أصالة، مع ظهور خاص للفنان بيومى فؤاد، ويشارك نجم الكرة السابق والإعلامى أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

وتدور أحداثه ‎حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معا بالمشاركة فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

ويشهد يوم 30 نوفمبر الحالى عرض فيلم «آل شنب»، فى دور العرض السينمائى، وتدور أحداثه فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الشقيقات الأربع، وأبنائهن وأحفادهن تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

وكان من المقرر عرضه فى مهرجان الجونة السينمائى فى نسخته السادسة التى تقام فى أكتوبر الماضى لكن تم تأجيلها بسبب أحداث القصف من قبل الاحتلال على أماكن عديدة فى قطاع غزة.

فيلم «آل شنب» من بطولة الفنانة ليلى علوى، والفنانة لبلبة، والفنانة سوسن بدر، والفنانة أسماء جلال، والفنانة هيدى كرم، والفنان محمود البزاوى، والفنان خالد سرحان، والفنان على الطيب، والفنانة ابتهال الصريطى، والفنان حسن مالك، والفنانة سلافة غانم، والفنانة نورين أبو سعدة، والفنان أحمد عصام، والفنانة هبة يسرى، ومن تأليف أحمد رءوف وإسلام حسام، ومن إخراج أيتن أمين.

ويشهد يوم 13 ديسمبر عرض فيلم «أبو نسب» من بطولة الفنان محمد إمام، ومن إخراج رامى إمام، وذلك بعد عدة تأجيلات خلال الفترة الماضية، حيث يتبقى اللمسات الأخيرة التى يضعها المخرج رامى إمامى قبل عرض الفيلم فى السينمات.

وتدور أحداث فيلم «أبو نسب» فى إطار اجتماعى كوميدى، حول محمد إمام الذى يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع الفنانة ياسمين صبرى التى تجسد شخصية لايف كوتش، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين بجانب محمد إمام وهم: الفنانة ياسمين صبرى، والفنان ماجد الكدوانى، والفنانة وفاء عامر، والفنانة هالة فاخر، والفنان محمد ثروت، والفنان محمد لطفى، وضيف الشرف ماجد المصرى، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع فيلم «أبو نسب» محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما معا فيلمى «جحيم فى الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر.

وينطلق عرض فيلم «سنة أولى خطف» فى دور لعرض السينمائى مطلع ديسمبر المقبل، بعدما تقرر تأجيله مؤخرا، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، من خلال عصابة تعانى من قدر عال من الغباء، فقد فشلت فى العديد من عمليات النصب، إلا أن هؤلاء الأفراد يلجئون مصادفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، وتتصاعد الأحداث الكوميدية بينهم.

فيلم «سنة أولى خطف» من بطولة الفنان بيومى فؤاد، والفنان أحمد فتحى، والفنانة مى كساب، والفنان أحمد صيام، والفنان ياسر الطوبجى، والفنان على غالب، والفنان اسماعيل فرغلى، والفنانة نورين كريم، والفنان حسن عيد، والفنانة صباح جميل، والفنانة نوليا مصطفى، والفنانة نائلة عارف، والفنانة إيمان يوسف، والفنان عصام شاهين، وسيناريو وحوار باسل مجدى، وإخراج أسامة عمر.

وانتهى صناع فيلم «الإسكندرانى» من تصوير العمل منذ أيام، ويستعدون لعرضه فى نهاية شهر ديسمبر المقبل، واستغرق تصوير الفيلم شهر ونصف تقريبا، حيث تم تصويره فى عدة أماكن بمدينة الإسكندرية.

وتدور الأحداث فى الزمن الحالى بعدما قام المخرج خالد يوسف بعمل رؤية عصرية لرواية الإسكندرانى، ويقدم العوضى دور «بكر» وهو بطل شعبى، ويخوض مغامرات كبيرة فى الإسكندرية وإيطاليا.

فيلم «الإسكندراني» من بطولة الفنان أحمد العوضى، حيث يخوض أولى بطولاته السينمائية، وتشاركه فى العمل الفنانة زينة، والفنان بيومى فؤاد، والفنان حسين فهمى، والفنان صلاح عبدالله، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد رضوان، والفنان عصام السقا، والفنانة رحاب الجملومن إخراج خالد يوسف، والعمل مأخوذ عن رواية الإسكندرانى، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.