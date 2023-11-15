 لافروف: إيران ولبنان لا تريدان التورط في الصراع حول فلسطين - بوابة الشروق
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لافروف: إيران ولبنان لا تريدان التورط في الصراع حول فلسطين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 2:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 2:29 م

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاربعاء، بأن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات.

ونقلت قناة "آر تي عربية" الروسية عن لافروف قوله خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه: "لا أعتقد أن إيران أو لبنان ترغبان في التورط في هذه الأزمة، ولا أرى أي رغبة من جانب أي من الدولتين لشن حرب واسعة النطاق في المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "المشكلة تكمن في التعامل مع ضبط النفس هذا بوصفه ضوء أخضر للقيام بكل ما تريده في غزة. هذا خطأ كبير".

وأفاد لافروف بأن الولايات المتحدة ربما تريد أن "تخرج أزمة غزة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنها غير مستعدة لأي شيء سوى هدنة إنسانية بلا التزامات، وهي لا تريد عمليا "تقييد أيدي إسرائيل".


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