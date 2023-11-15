الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري

استأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، تدريباته عقب نهاية الراحة السلبية لمدة 24 ساعة والتي منحها الجهاز الفني للاعبين لالتقاط الأنفاس قبل بدء مرحلة جديدة من الاستعداد لمباراة بيراميدز.

ويواجه الإسماعيلي بيراميدز عقب نهاية التوقف الدولي الحالي ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث من المقرر إقامة المباراة بين الفريقين في الرابعة عصر يوم 28 من شهر نوفمبر الحالي على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكان الإسماعيلي قد تعادل وديًا مع المروج الليبي 1/1 في المباراة التي جرت بين الفريقين يوم الاثنين الماضي على ملعب الإسماعيلية.

واتفق الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال على خوض 5 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية حيث خاض منها مباراتين أمام ساحة دمياط والمروج الليبي وما زال هناك لقاءات مع فيوتشر والطلائع والمقاولون العرب مقررة أيام 17 و19 و22 نوفمبر الحالي.