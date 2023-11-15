جنوب إفريقيا: جرائم حرب ترتكب في غزة وقدمنا شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

هديل هلال



قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن جرائم الحرب ترتكب في غزة، مشيرًا إلى تقديم شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.



وأضاف في كلمة له، مساء الأربعاء، أن «قطاع غزة تحول إلى معسكر اعتقال تجرى فيه عملية إبادة جماعية»، مؤكدًا أن بلاده أعلنت بوضوح معارضتها للعمليات الجارية الآن.



وأشار إلى استهداف المستشفيات حيث يتواجد الأطفال والنساء والجرحى، معقبًا: «المدنيون يموتون والرعاية الصحية تم تجاهلها بشكل تام».



وأوضح أن بلاده تقدمت بشكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية؛ لإيمانه بأن «جرائم حرب» ارتكبت في قطاع غزة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتغاضى عن الأعمال التي قامت بها حركة «حماس».



وشدد على أن «النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يجب إنهاءه عن طريق حل الدولتين، حيث يتمتع الفلسطينيون بدولة مستقلة، جنبًا إلى جنب دولة إسرائيل».





ومنذ 40 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11500 شهيد، بينهم 4710 أطفال، وبلغ عدد المصابين منذ بدء العدوان 29800، وأكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.