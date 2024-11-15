أرملة جون لينون تفوز بمعركة قضائية لاسترداد ساعة زوجها التي أهدتها له في عيد ميلاده الأربعين

فازت يوكو أونو بدعوى قضائية تثبت ملكيتها لساعة كان يمتلكها زوجها المقتول المغني الشهير جون لينون ، وليس لأحد هواة جمع الساعات.

ورفضت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية دعوى جامع الساعات الذي اشترى الساعة في مزاد علني.

وكانت أونو قد أهدت زوجها ساعة من ماركة "باتيك فيليب" مزودة بشاشة عرض لأطوار القمر في عام 1980 بمناسبة عيد ميلاده الأربعين، ونقشت على الساعة عبارة شخصية تعبر فيها عن حبها له. وقد قُتل لينون بالرصاص في نيويورك بعد شهرين من عيد ميلاده.

وبعد عقود، عُثر على الساعة في دار للمزادات في ألمانيا. واشتراها جامع الساعات هناك، ولكن عندما حاول تقييمها في جنيف، علمت أونو بذلك.

وأراد جامع الساعات الاحتفاظ بالساعة التي دفع ثمنها، بدعوى أنه اشتراها بحسن نية. ومع ذلك، رفضت المحاكم السويسرية اليوم الخميس طلبه، بما في ذلك، المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية - محكمة الدرجة الأخيرة.

وقد قضت المحكمة بأن سائقا كان يعمل لدى أونو سرق الساعة. ولم يكن ما حدث للسائق بعد السرقة جزءا من الإجراءات القانونية في سويسرا.