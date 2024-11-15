«البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يشارك في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن مشاركة الفيلم المصري البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بدورته الـ35، التي تُقام من 14 إلى 21 ديسمبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول "حسن"، شاب في الثلاثينيات من عمره، يجد نفسه متورطاً مع كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطارداً من جاره "كارم"، مما يدفعه للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه و"رامبو" من مصير مجهول.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من بطولة عصام عمر، وركين سعد، وأحمد بهاء، والكلب "رامبو"، ومن إخراج خالد منصور الذي شارك في كتابة الفيلم مع خالد الحسيني، ومن إنتاج رشا حسني ومحمد حفظي.