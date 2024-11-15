مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم سيارة نصف نقل بدراجتين ناريتين في الدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارة نصف نقل بدراجتين ناريتين في الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي بوقوع حادث تصادم وأسفر عن وفاة شخص.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مرور الدقهلية ومباحث مركز شرطة تمي الأمديد إلى مكان الحادث على طريق أبو صير تمي الأمديد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وعدد 2 موتوسيكل على طريق أبو صير صدفا، مما أدى إلى وفاة أحمد هاني سعد صادق (18 سنة) وإصابة كل من محمود وهبة محمود السيد (18 سنة) والسيد أحمد سلامة (18 سنة).

تم عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.