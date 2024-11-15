الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع للطباعة بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع للطباعة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد الدفع بسيارات إطفاء عدة، حيث تم إخماد الحريق دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة ودون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في المصنع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث. وتبين أن الحريق اندلع في المصنع دون أن يمتد إلى المنشآت المجاورة.

وقد أمرت الجهات المعنية ببدء التحقيقات في الحادث، حيث تم تكليف المباحث الجنائية بالتحري حول ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.