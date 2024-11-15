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مفاجأة كبرى.. منتخب غانا خارج كأس أمم إفريقيا 2025 بعد التعادل مع أنجولا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 11:47 م | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 11:47 م

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخب غانا أمام أنجولا، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

ويقع منتخب غانا في المجموعة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، بجانب منتخبات أنجولا والنيجر، والسودان.

وبادر منتخب غانا بالتسجيل عن طريق جوردن أيو في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بينما أضاع مبالانولا ركلة جزاء لمنتخب أنجولا في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 64 نجح منتخب انجولا من تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه زيني لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

وبهذه النتيجة يخرج منتخب غانا من منافسات التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

 


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