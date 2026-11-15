احتفالية فنية وثقافية للأطفال بمتحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية احتفاءً بأعياد الطفولة

نظم متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية، اليوم الأحد، احتفالية فنية وثقافية بمناسبة عيد الطفولة، وذلك في إطار احتفالات قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور محمود حامد، بأعياد الطفولة.

شارك في الفعالية 32 طفلًا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عامًا، حيث تضمنت الاحتفالية باقة متنوعة من الفقرات الغنية التي تناسب هذه المناسبة، وتنوعت الفعاليات بين الألعاب الترفيهية التفاعلية، وتقديم فقرات من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال الشهيرة، إلى جانب فقرات مميزة في الإلقاء الشعري التي أظهرت مواهب الأطفال الواعدة.

واختتمت الفعالية، التي أقيمت تحت إشراف الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض والإدارة العامة للتنشيط الثقافي، بجولة إرشادية داخل أروقة المتحف، استهدفت تعريف الأطفال بمقتنيات المتحف التراثية، وتقديم نبذة مبسطة عن إبداعات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ودوره البارز في حفظ وتوثيق السيرة الهلالية.

وجاءت هذه الفعالية تأكيدًا على دور المتاحف المصرية في التواصل مع النشء والشباب، ودمجهم في الأنشطة الثقافية والفنية التي ترعى مواهبهم وتبني وعيهم الوطني والحضاري.