وزيرة الإسكان: مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتنا

- اللواء علاء عبد المعطي: ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي بالغربية إلى 77% بفضل 220 محطة رفع

أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة؛ لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية، مشيرة إلى استمرار العمل لتطوير منظومة المرافق، واستكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرى، وتحسين مستوى الخدمات لتلبية الاحتياجات المتزايدة ودعم التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها وزيرة الإسكان إلى محافظة الغربية، حيث كان في استقبالها اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتفقد وافتتاح عدد من محطات المعالجة.

وأوضحت المنشاوي أن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات بمختلف المحافظات، والوقوف على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية، منوهة بأن المتابعة على أرض الواقع تتيح رصد التحديات والمعوقات والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جهته، قال اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، إن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات التنفيذية لدفع العمل بالمشروعات، واستكمال التوسعات المطلوبة بمختلف المراكز والمدن والقرى.

وأضاف المحافظ أن نسبة تغطية مياه الشرب بالغربية بلغت 99.6%، عبر 44 محطة بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون متر مكعب يوميًا، في حين ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 26% إلى 77%، من خلال 220 محطة رفع؛ في إطار جهود تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.

وناقشت وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها، وخطط استكمال منظومة الصرف الصحي بالقرى، إلى جانب بحث سبل تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل العقبات؛ بما يسهم في دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وتتضمن الزيارة جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، ومتابعة مستوى التشغيل؛ لتوسيع نطاق التغطية بخدمات المرافق بمختلف قرى ومدن المحافظة.