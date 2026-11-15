مد حملة التطعيم ضد الحصبة الألمانية للأطفال في الإسكندرية حتى 20 نوفمبر الجاري

دعا المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أولياء الأمور إلى سرعة تطعيم أطفالهم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، بالتزامن مع مد فترة الحملة القومية للتطعيم حتى 20 نوفمبر الجاري، بالمجان للمصريين وغير المصريين، للأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أن التطعيم متاح بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة في الإسكندرية، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، داعيًا أولياء الأمور إلى التوجه لأقرب وحدة صحية أو مكتب صحة والاستفادة من فترة مد الحملة.

وأكد المحافظ، أهمية تطعيم الأطفال للوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية والحد من مضاعفاتهما، مشددًا على ضرورة المبادرة بالحصول على التطعيم خلال الفترة المحددة، حفاظًا على صحة الأطفال وسلامة المجتمع.