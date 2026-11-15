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تفقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، مشروع إعادة تأهيل وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بطنطا (1 و2).

وتبلغ القيمة التعاقدية للمشروع 68.36 مليون يورو، بطاقة تصميمية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة نحو 600 ألف نسمة.

ويقام المشروع على مساحة 40 فدانًا، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي؛ ويستهدف تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي، وتعزيز الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

واستمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للأعمال، التي بلغت نسبة تنفيذها 49%.

واطلعا على تنفيذ أحواض الترسيب والتهوية، ووحدات معالجة الحمأة، وخزان الكلور، ومحطة ضخ الحمأة، إلى جانب أعمال التوريدات الكهروميكانيكية والتجهيزات اللازمة لاستكمال المشروع.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن تطوير محطات معالجة الصرف الصحي القائمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة للارتقاء بكفاءة منظومة المرافق.

وأضافت أن التوسع في إنشاء المحطات الجديدة يجب أن يتوازى مع رفع كفاءة المحطات القائمة لاستيعاب الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

ووجهت وزيرة الإسكان بتكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية لضمان دخول المشروع الخدمة وفقًا للتوقيتات المحددة، مشددة على ضرورة المتابعة اليومية والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات.

من جهته، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بطنطا يمثل أحد المشروعات المهمة لتطوير البنية الأساسية بالمحافظة.

وذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة المياه والأوضاع البيئية بمصرف كتشنر.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان على متابعة تنفيذ المشروعات الحيوية، وتقديم الدعم اللازم لسرعة الانتهاء منها، ودعم جهود الدولة في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.