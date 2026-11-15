أنهت محافظة الإسكندرية أعمال ترميم ومعالجة الهبوطات الأسفلتية بطريق المحمودية – كرموز أمام مستشفى الجمهورية بنطاق حي غرب، استجابةً لشكاوى المواطنين المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصًا على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بسرعة التعامل مع الحفر والهبوطات الأسفلتية ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث والمخاطر التي قد يتعرض لها مستخدمو الطريق.

وشدد المحافظ على مديرية الطرق والنقل بضرورة سرعة فحص الشكاوى الواردة، والتعامل الفوري مع المواقع التي تمثل خطورة على المواطنين، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتأكد من تنفيذ أعمال الترميم وفقًا للمواصفات الفنية.

ووفقًا لبيان، اليوم الأحد، أكدت محافظة الإسكندرية استمرار متابعة شكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لسرعة الاستجابة لها، وتنفيذ الحلول اللازمة على أرض الواقع.