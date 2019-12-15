أقامت مديرية الثقافة بمطروح احتفالية فنية، مساء اليوم الأحد، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبحضور محمد حمدي، مدير عام مديرية الثقافة بمطروح، وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية والجماهير بالمحافظة، تضمن عروضًا فنية لفرقة مطروح للفنون الشعبية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي للذكرى 104 لانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي في عام 1915.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قام أوقد شعلة المحافظة ،إذانًا بانطلاق فعاليات احتفالات العيد القومي للمحافظة، حيث انطلق طابور عرض للفنون والرياضة وللمنشآت السياحية والخدمية بالمحافظة، بشارع كورنيش المحافظة، مصحوبًا بالموسيقي العسكرية، بحضور كل من الفريق محمد الشحات، واللواء أحمد الهايتمي، واللواء مجدي الغرابلي، المحافظين السابقين لمطروح، ولفيف من القيادات الشعبية.

واستعرض عدد من الفرسان مهارات الفروسية والتحكم في سباق الخيول والسرعة، والحركة، وسط إشادة من الحضور، كما ألقى عدد من شعراء مطروح قصائد تحكي تفاصيل ومسيرة معركة وادي ماجد، وكيف استطاع أبناء مطروح الانتصار على قوات الاحتلال الإنجليزي.