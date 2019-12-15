 بمناسبة العيد القومي.. عرض مسرحي يجسد انتصارات أبناء قبائل مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2019 11:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

بمناسبة العيد القومي.. عرض مسرحي يجسد انتصارات أبناء قبائل مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي

محافظة مطروح
محافظة مطروح
أحمد سباق
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 11:40 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 11:40 م

أقامت مديرية الثقافة بمطروح احتفالية فنية، مساء اليوم الأحد، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبحضور محمد حمدي، مدير عام مديرية الثقافة بمطروح، وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية والجماهير بالمحافظة، تضمن عروضًا فنية لفرقة مطروح للفنون الشعبية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي للذكرى 104 لانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي في عام 1915.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قام أوقد شعلة المحافظة ،إذانًا بانطلاق فعاليات احتفالات العيد القومي للمحافظة، حيث انطلق طابور عرض للفنون والرياضة وللمنشآت السياحية والخدمية بالمحافظة، بشارع كورنيش المحافظة، مصحوبًا بالموسيقي العسكرية، بحضور كل من الفريق محمد الشحات، واللواء أحمد الهايتمي، واللواء مجدي الغرابلي، المحافظين السابقين لمطروح، ولفيف من القيادات الشعبية.

واستعرض عدد من الفرسان مهارات الفروسية والتحكم في سباق الخيول والسرعة، والحركة، وسط إشادة من الحضور، كما ألقى عدد من شعراء مطروح قصائد تحكي تفاصيل ومسيرة معركة وادي ماجد، وكيف استطاع أبناء مطروح الانتصار على قوات الاحتلال الإنجليزي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك