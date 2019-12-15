خالد جلال: ألفنا مسرحية «المحاكمة» خلال أسبوعين فقط

قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إن مسرحية «المحاكمة» التي قدمت أمس الجمعة على مسرح شباب العالم، بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، تم تأليفها في أسبوعين فقط.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء السبت، أن العمل على المسرحية استمر على مدار اليوم، بمشاركة 16 شخصًا من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا حرصه على تمثيل كافة اللغات المشاركة، وتحقيق الشكل التفاعلي ما بين كافة العناصر والتعاون بينها لخلق أصوات متعددة بالمسرحية.

ولفت إلى أن العمل على المسرحية جاء بعد نجاح عرض «الزائر»، مشيرًا إلى أن تقديم مسرحية المحاكمة جاءت وفقًا لتوصية المؤتمر العام الماضي بتقديم عمل مسرحي مرة أخرى.

وأشار إلى إرسال أكثر من 3000 آلاف فرد مقاطع فيديو، تراوحت مواهبهم ما بين عازفين ومطربين وممثلين وراقصي باليه، بعد الإعلان على صفحة المنتدى الحاجة إلى مشاركين، لافتًا إلى استغراقهم شهر لاختيار جنسيات ومهارات مختلفة.

وعن المسرحية أوضح: «تبدأ المسرحية بأغنية يحكي فيها سانتا كلوز عن الجزء السعيد منه بنشر السعادة في العالم، قبل أن يتهمه الأطفال بعدم ذهابه إلى المناطق التي يطرقها المجاعات والأوبئة والحروب والإرهاب، في محاكمة متخيلة تحت مسمى محاكمة الإنسانية».

وانطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى 7500 شاب من مختلف دول العالم ممثلين لـ196 دولة.

وتُعقد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، ويشهد المنتدى هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.