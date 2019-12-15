توقعات بارتفاع الذهب إلى 760 جنيهًا فى 2020 بسبب التقلبات العالمية

الألفى: قوة الجنيه أمام الدولار تحدد مقدار الزيادة فى سعر المعدن الأصفر محليًا

توقع خبراء ارتفاع أسعار الذهب محليا لتتراوح بين 729 و760 جنيها للجرام عيار 21 خلال العام المقبل 2020، حال ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا إلى 1600 دولار للأوقية العام القادم وفقا لتوقعات بنك «جولدمان ساكس».

عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث فى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، لا يستبعد ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى 1600 دولار للأوقية خلال العام القادم مقابل 1477 دولارا حاليا وبنسبة 8%، نظرا للتخوفات العالمية من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الذهب يرتفع على المدى الطويل خاصة مع ظهور أى تتقلبات فى الاقتصاد العالمى.

وتابع الألفى أن العام القادم سيكون محوريا نظرا لأنه سيشهد انتخابات الرئاسة الأمريكية، كما أن الفيدرالى الأمريكى قرر عدم خفض الفائدة خلال الفترة القادمة، مما سيضعف الدولار ويؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع التى من ضمنها الذهب.

وأبقى مجلس الاحتياطى الأمريكى الأربعاء الماضى، على أسعار الفائدة عند مستوى يتراوح بين 1.50 و1.75%، كما توقع عدم تحريك الفائدة الأمريكية وتثبيتها الفترة المقبلة، فى ظل توقعات باستمرار نمو اقتصادى متوسط وبطالة متدنية حتى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 2020، وفقا لـ«رويترز».

وأوضح الألفى أن أسعار الذهب سترتفع محليا نظرا لأنها مرتبطة بالأسواق العالمية، إلا أن الارتفاع سيتوقف على سعر صرف الدولار، «حال ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية لن يكون لارتفاع الذهب عالميا تأثير كبير على الأسعار المحلية».

وتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال العام المقبل إلى 1600 دولار للأوقية، خاصة أن الطلب على المعدن الأصفر كأداة استثمار سيلقى دعما من مخاوف الركود والضبابية السياسية، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع الذهب نحو 14% منذ بداية 2019، متجها لتسجيل أكبر مكسب سنوى منذ 2010 .

كما توقع البنك أن يصبح 2019 عاما قياسيا لمشتريات البنوك المركزية من الذهب، وذلك بمشتريات مستهدفة تبلغ 750 طنا، لافتا إلى أن الضبابية السياسية تترجم إلى طلب أكبر على المعدن.

وتوقع بشرى إبراهيم، عضو شعبة المشغولات الذهبية، ارتفاع الذهب محليا بنحو 10% فى حالة ارتفاع الأسعار عالميا إلى 1600 دولار للأوقية العام القادم نتيجة للتقلبات الدولية، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 729 جنيها مقابل 663 جنيها حاليا ويصل الجرام عيار 18 إلى نحو 624 جنيها مقابل 568 جنيها، ويصل الجرام عيار 24 إلى 833 جنيها مقابل 758 جنيها، ويصل الجنيه الذهب إلى 5830 جنيها مقابل 5300 جنيها، و«ذلك فى حال ثبات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه».

وأوضح إبراهيم، أن أسعار الذهب مرتبطة بالتقلبات السياسية عالميا ولا يمكن توقع زيادتها أو نقصانها، ناصحا المستهلكين بشراء الذهب خاصة أن سعره فى ارتفاع مستمر، حتى فى حالة انخفاضه لا يستمر لوقت طويل ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى.

وتوقع بنك الاستثمار «بلتون» فى مذكرة بحثية الأسبوع الماضى، ألا يواجه الجنيه أى ضغوط مقابل الدولار فى العام المقبل، وأن يتراوح سعر صرف العملة الأمريكية عند 16 جنيها، نتيجة لتضافر الجهود الحكومية لتقليل الضغوط على الجنيه.

ومنذ بداية العام انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 1.78 جنيه، حيث وصل متوسط بيع الدولار إلى 16.17 جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى.

من جانبه قال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب لا يمكن توقعها نظرا لأن المعدن الأصفر يتأثر بعوامل كثيرة، «لكن فى حالة ارتفاع الذهب إلى 1600 دولار مقابل 1477 دولار للأوقية حاليا وفقا لتوقعات بنك جولد مان ساكس، سيرتفع الذهب محليا بنحو 100 جنيه ليصل الجرام عيار21 إلى 760 جنيها».

واشار نجيب، إلى أن هذه التنبؤات غير مؤكدة فلا يستطيع أحد التنبؤ بصعود أو هبوط الذهب، «كانت هناك توقعات بأن يصل الذهب إلى 1000 جنيه للجرام بنهاية العام الحالى، إلا أن هذا لم يحدث».

وعالميا ارتفع الذهب من 1250 دولار للأوقية منذ بداية العام إلى 1477 دولار حاليا، ليرتفع محليا من 630 جنيها إلى 730 جنيها ثم عاود الانخفاض إلى 663 جنيها.

وقال مجلس الذهب العالمى إن الطلب على الذهب ارتفع بنسبة 3٪ فى الربع الثالث من 2019، ليصل إلى 1107.9 مليون طن، بفضل تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة فى البورصة، وفقا لأحدث تقاريره عن اتجاهات الطلب على الذهب فى نوفمبر الماضى.

وارتفعت أسعار الذهب الجمعة الماضية، مع بقاء حذر المستثمرين حيال التطورات فى مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بينما عززت الضبابية السياسية فى أكبر اقتصاد فى العالم جاذبية المعدن النفيس، وفقا لـ«رويترز».

وزاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.55% إلى 1477 دولار للأوقية فى أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2% وهو أفضل أسبوع من المكاسب فى نحو ثلاثة أشهر، وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية.