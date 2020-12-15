سفير السودان بالولايات المتحدة: هناك رغبة لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل

سفير السودان بالولايات المتحدة: كل أصدقائنا القدامى والجدد عملوا سويا لإبعاد بلادنا من قائمة الإرهاب

قال سفير السودان في الولايات المتحدة الأمريكية، نور الدين ساتي، إن السودان حرم على مدى 27 عامًا من الميزات الطبيعية التي تتمتع بها الدول عادة، من علاقات طبيعية مع جيرانها ومع المجتمع الدولي والمعاملات التجارية والمصرفية والاقتصادية مع العالم الخارجي.

وأضاف ساتي، في مداخلة عبر الإنترنت لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الإثنين، أن السودان يعيد حاليًا بناء كل هذه الصلات مع جيرانه والمجتمع الدولي، ذاكرًا أنه لا يمكن لدولة أن تعمل دون أن تكون داخل الإطار الاقتصادي والمالي الدولي.

وأكد أن السودان سيستعيد حقوقه الأساسية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الدول الصديقة للسودان، سواء القديمة أو الحديثة، عملوا سويًا من أجل إبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتابع: «وجدنا كل السند من كل الدول الداعمة للسلام، نظرًا لأن السودان يتعامل حاليا مع الجميع من منطلق العلاقات السوية والاحترام المتبادل والرغبة في السلام والاستقرار بالنسبة للمنطقة والعالم».

وأوضح أن هناك رغبة في أن يكون هنالك حوار وعلاقات طبيعية مع إسرائيل، مستطردًا: «لا أنكر أن هنالك اتصالات جارية».

وذكر أن السودان وإسرائيل لازالا يتحدثان عن التفاهم والمبادئ والقيم المشتركة ووسائل إعادة الأمن والسلام للمنطقة، منوهًا بأن هذا لا بد أن يخضع للمؤسسات السودانية المعنية أولًا.

وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين، عن رفع السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.