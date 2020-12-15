أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من تداعيات تشديد قيود الإغلاق على الطلب

تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى لها في تسعة أشهر وسط مخاوف من أن يتسبب تشديد قيود الإغلاق في عدد من المدن الكبرى في تراجع الطلب العالمي على الوقود، وذلك رغم نشر بيانات تظهر تسارع التعافي الاقتصادي في الصين الشهر الماضي.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت العقود الآجلة بـ7ر0% وتراجعت الأسواق الآسيوية اليوم الثلاثاء. وتتجه نيويورك نحو إغلاق ثان كامل بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة، كما سيتم فرض تدابير مشددة قصوى في لندن بداية من يوم غد. ويأتي فرض التدابير الجديدة مع بدء حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون ثان/يناير 34 سنتا إلى 65ر46 دولار للبرميل صباح اليوم، بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% أمس. وكانت العقود الآجلة أنهت تعاملات أمس عند أعلى مستوى منذ الثالث من آذار/مارس. كما تراجع خام برنت تسوية شباط/فبراير 8ر0% إلى 90ر49 دولار بعد ارتفاع بنسبة 6ر0% أمس.