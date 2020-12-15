ختام حملة مناهضة العنف ضد المرأة بندوة في الشيخ زويد

اختتمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء، سلسلة ندوات «معًا ضد العنف والتنمر ضد المرأة»، والتي تقام تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبناء على توجيهات حنان حسن رئيس الوحدة بالمحافظة.



وأكدت حنان حسن رئيس الوحدة بالمحافظة أن وحدة تكافؤ الفرص نظمت ندوة في المدرسة الثانوية الفنية للتمريض حول العنف والتنمر ضد المرأة بحضور، نجلاء اسكندر، مسئول الوحدة، والشيخ إبراهيم محمد ، من مديرية أوقاف شمال سيناء، ومحمد إسماعيل، مدير المدرسة.



وقالت نجلاء اسكندر، مسئول الوحدة، إن الندوة تأتي في ختام فاعليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والمتعارف عليها دوليًا، ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي استهدفت مناهضة كل أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.



وأضافت اسكندر ، أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية.

بدوره قال الشيخ إبراهيم محمد ، من مديرية أوقاف شمال سيناء،أن الإسلام كرم المرأة ، ويجب أن تصان كرامتها وتحترم آدميتها، فلا يجب العنف ضدها بأي شكل من الأشكال ، ولا يجب التنمر عليها وإيذائها سواء بالهمز أو باللمز ، أو التطاول عليها..مستعرضًا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو الي معاملة المرأة معامله حسنة