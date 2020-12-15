تنفيذ محاكاة لمكافحة الحريق والإخلاء بجامعة المنصورة

نفذت كلية الهندسة بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية، تجربة محاكاة لمكافحة الحريق والإخلاء الآمن في أحد مباني الكلية (مبنى البرامج)، بهدف تدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على الآلية الصحيحة للتعامل حال حدوث طارئ، وتطبيق ذلك عمليا.



وبدأت تجربة المحاكاة لحدوث حريق في المبنى، بعمل مرور على منشآت المبنى والمكاتب الإدارية وعمل إنذار حريق، حيث تم إصدر الأمر بإخلاء المبنى بمعاونة العاملين المدربين على إجراءات السلامة المهنية ومكافحة الحرائق.



وتم بحسب الخطة، إخلاء المبنى باتباع العلامات الإرشادية للوصول إلى نقطة التجمع الآمن، وتم استدعاء فريق الطوارئ من وحدات المطافئ ووحدات الإنقاذ السريع والإسعاف، لتنفيذ عملية إنقاذ أحد العاملين والطلاب المحاصرين في الأدوار العليا باستخدام معدات الإنقاذ والسلالم الكهربائية الخاصة بالدفاع المدني وذلك لمواجهة الطوارئ المحتملة، ولرفع الوعي لدى العاملين وكيفية مواجهة الموقف بهدوء، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت التعليمية، طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفًا من قبل الكلية.



ونفذ التجربة فريق من إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، حيث بدأت تجربة المحاكاة لعملية إخماد حريق، بإجراء اتصال من إدارة الكلية بنشوب حريق، تبعه تنفيذ إجراءات مكافحة الحريق من خلال الدفع بسيارتي إطفاء، وتم تنفيذ التجربة بنجاح.