محافظ جنوب سيناء يفتتح شارع المعز بالسوق القديمة

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افتتح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، شارع المعز بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ في إطار المرحلة الأولى لافتتاح تطوير أحياء مصر القديمة.

ويشمل التطوير مشايات ونافورة ضخمة وشلالات مياه مضيئة ومسرحًا كبيرًا ومنطقة كافيهات ومحلات متنوعة لجذب السياحة للسوق القديم وفتح فرص عمل وإضافة منتج مختلف ومتنوع ينال إعجاب الزائرين.

رافق المحافظ خلال الافتتاح محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ ورجل الأعمال مجدي بيومي والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة وعبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي.