تقرير يلمح إلى احتمال تدخل سادك في القتال ضد إسلاميين بشمال شرق موزمبيق

أفاد تقرير إخباري بأن مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) تبحث استخدام قوة إقليمية للمساعدة في إنهاء تمرد في منطقة شمال شرق موزمبيق الغنية بالغاز، حسبما جاء في صحيفة "نيوزداي".

وفي عددها اليوم الثلاثاء، نقلت الصحيفة التي تصدر في هراري، عن المتحدث باسم رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، أن قادة سادك اجتمعوا في مابوتو، عاصمة موزمبيق، أمس الاثنين لبحث سبل تقديم العون في القتال ضد المتشددين الإسلاميين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن المجموعة قد تستخدم ما يسمى بـ"لواء سادك" لقمع التمرد المسلح.

ويعارض رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي، حتى الآن، اللجوء إلى أي مساعدة خارجية في القتال ضد المتمردين الذين تحالفوا مع تنظيم (داعش).

وواجه نيوسي انتقادات لتغيبه عن اجتماع "سادك" الشهر الماضي والذي ناقش أعمال العنف التي خلفت في غضون ثلاث سنوات نحو 2500 قتيل وأجبرت نحو 560 ألف شخص على الفرار من ديارهم.

ومن المقرر عقد اجتماع آخر لمجموعة سادك في يناير المقبل للتخطيط بشأن مساعدة المجموعة لموزمبيق من أجل تحقيق الاستقرار في إقليم كابو ديلجادو الغني بالغاز الطبيعي.