كلوب يلقي كلمة وداع لأجويرو بعد اعتزاله

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، رسالة إلى كون أجويرو بعد إعلان الأخير اعتزاله بسبب مشاكل في القلب.

وكشف أجويرو عن قراره، اليوم الأربعاء، حيث أكد أنه أجبر على اتخاذ قرار الابتعاد عن كرة القدم، وذلك بسبب مشكلة في القلب تم اكتشافها عقب مشاركته في مباراة فريقه برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في 30 أكتوبر الماضي وانتهت بالتعادل 1 / 1.

وقال كلوب في تصريحات صحفية:"أولاً وقبل كل شيء أشعر حقًا بأجويرو. لقد انتقل إلى برشلونة ليحظى بفصل مثير آخر في مسيرته، وليس الاعتزال".

وأضاف: "أشعر به حقًا. كان لديه مسيرة مهنية رائعة وستأتي لحظة يرى فيها ذلك. لكن في الوقت الحالي أنا متأكد من أنه في حالة صدمة ولكن هذا هو الحال".

وواصل: "كان تأثير أجويرو على الدوري الإنجليزي وعلى كرة القدم مذهلاً. الأهداف التي يسجلها كان لها أهمية ضخمة".

وأتم كلوب: "يمكنني القول إنه كان من أفضل اللاعبين الذين واجهتهم".