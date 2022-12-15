روسيا تحذر أمريكا من عواقب غير متوقعة إذا تم تزويد كييف بمنظومات باتريوت

حذرت السفارة الروسية في واشنطن، من أن نقل الولايات المتحدة أنظمة صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا، سيكون "خطوة استفزازية قد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة".

وقالت السفارة: "في الولايات المتحدة، تم إطلاق حملة إعلامية حول الشحنة القادمة المزعومة لأنظمة الدفاع الجوي عالية التقنية إلى كييف. إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة الأمريكية، والتي قد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة"، بحسب ما ذكرته قناة "آر تي" الروسية ليل الأربعاء/الخميس.

وبحسب البعثة الدبلوماسية، فإن "الولايات المتحدة، حتى من دون تقديم صواريخ باتريوت، تتعمق أكثر فأكثر في الصراع في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي".

وأضافت السفارة: "هذا الخط من واشنطن يسبب ضررا هائلا ليس فقط للعلاقات الروسية الأمريكية ولكنه يخلق أيضا مخاطر إضافية للأمن العالمي".

كانت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية ذكرت، الأربعاء، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات النهائية على خطط لإمداد أوكرانيا بنظام باتريوت الدفاعي.

وأشارت الشبكة مساء الثلاثاء إلى أن خطة وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها.

وتوقع المسؤولون الثلاثة في تصريحاتهم لـ (سي.إن.إن) الحصول على الموافقة هذا الأسبوع.

يشار إلى أن أوكرانيا تطالب الولايات المتحدة بإرسال نظام دفاع جوي متقدم بعيد المدى وفعال للغاية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بسبب تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية التي تسببت في تدمير كبير للبنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.