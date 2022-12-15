أهالي قرية إبراهيم الدسوقي يشيعون جثمان سيدة اختنقت بالغاز في كفر الشيخ

شيع أهالي قرية إبراهيم الدسوقي بمركز دسوق، مساء اليوم، جثمان سيدة لقيت مصرعها، وأصيب أولادها نتيجة الاختناق بالغاز.

وكانت سيدة لقيت مصرعها وأصيبت طفلتيها نتيجة انبعاث رائحة غاز بمنزلهم بقرية إبراهيم الدسوقي، التابعة لمركز مطوبس، وتم نقل السيدة ونجلتيها إلى مستشفى رشيد المركزي.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وكذلك مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، من أهالي قرية إبراهيم الدسوقي، التابعة لمركز مطوبس، بانبعاث رائحة غاز بمنزل بالقرية وعقب الدخول للمنزل وجدت ربة منزل وطفلتيها مصابين بحالة اختناق.

وبانتقال الأجهزة الأمنية للقرية، ومستشفى رشيد المركزي، التابعة لمحافظة البحيرة، تبين وفاة ربة منزل، جهاد عبد العزيز المنسي، 30 عاما، عقب وصولها إلى المستشفى ليجري وضعها بمشرحة المستشفى، وتبين إصابة نجلتيها دنيا حمادة السعيد، 15 سنة، وشقيتها جنا، 10 سنوات، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمستشفى رشيد المركزي، تبين إصابتهما بحالة إغماء نتيجة استنشاق غاز تسرب من أحد أنابيب البوتجاز.