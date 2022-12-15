الجيش اللبناني: تضحيات جنود اليونيفيل محل تقدير عميق منا

أعربت قيادة الجيش اللبناني، عن تعازيها لمقتل أحد عناصر الوحدة الإيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل»، متمنية لرفاقه الثلاثة الجرحى والشفاء العاجل.

وكتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «تعرب قيادة الجيش عن تعازيها الحارة لمقتل أحد عناصر الوحدة الإيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وتتمنى لرفاقه الثلاثة الجرحى والشفاء العاجل».

وأضافت: «هؤلاء الجنود، كما باقي رفاقهم، مثال للتفاني والاخلاص في أداء الواجب، وإن تضحياتهم محل تقدير عميق من المؤسسة العسكرية واللبنانيين جميعاً».

وقالت قوات الدفاع الأيرلندية، في بيان، إن جنديا أيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل ثمانية جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حالته خطرة بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة، بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة.

وقالت قوات الدفاع الأيرلندية: «نؤكد ببالغ الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام، في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية».

بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، أن جندي حفظ سلام قتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وقال: «حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقا لتحديد ما حدث بالضبط».