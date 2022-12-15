الرقابة الإدارية تطلق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030

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أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠، وذلك خلال جلسة نقاشية لاستعراض أهداف الاستراتيجية الخمسة بحضور المسؤولين من الجهات المعنية.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها اليوم، إن عدد من كبار المسؤولين بالأجهزة القضائية والتنفيذية والإدارية بجمهورية مصر العربية يجتمعون في حلقة نقاشية تستعرض الأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية.

وشارك كل من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حوار عن الهدف الأول المتعلق بجهاز إداري كفء وفعّال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر كما شارك المستشار أحمد الضبع، مستشار بالمكتب الفني لوزير العدل بمناقشة الهدف الثاني الخاص بالبنية التشريعية والقضائية الداعمة لمكافحة الفساد والمحققة للعدالة الناجزة.

وشارك المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحديث عن الهدف الثالث المتعلق بجهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، وفي إطار تمكين الشباب وخلق ثقافة رافضة للفساد، شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في الحلقة حول الهدف الرابع المتعلق بمجتمع واع بمخاطر الفساد قادرعلى مكافحته.

واختتم الدكتور خالد سعيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالتعريف بالمرحلة الثالثة من الاستراتيجية ثم مناقشة الهدف الخامس المتعلق بالتعاون الدولي والإقليمي الفعّال في مكافحة الفساد.