 الاقتصاد الفنلندي يسجل مزيدا من الانكماش في أكتوبر - بوابة الشروق
الجمعة 15 ديسمبر 2023 1:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الاقتصاد الفنلندي يسجل مزيدا من الانكماش في أكتوبر

هلسنكي - د ب أ
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 1:44 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 1:44 م

أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الفنلندي اليوم الجمعة، أن الناتج الاقتصادي للبلاد انخفض للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر وسط تراجع منحدر في القطاع الاقتصادي الثانوي.

وانخفض ناتج الاقتصاد الوطني مع مراعاة اختلاف عدد أيام العمل بنسبة 8ر0% على أساس سنوي في أكتوبر، بمعدل أبطأ من الانخفاض المعدل بنسبة 9ر0% في سبتمبر.

وظل الإنتاج دون تغيير للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، على أساس معدل موسميا.

وحافظ قطاع الإنتاج الرئيسي على مستواه مقارنة بالعام الماضي.

وانخفض الإنتاج في القطاع الثانوي بنسبة 1ر5 %، بينما نما قطاع صناعة الخدمات بنحو 9ر0%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك