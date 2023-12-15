الاقتصاد الفنلندي يسجل مزيدا من الانكماش في أكتوبر

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أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الفنلندي اليوم الجمعة، أن الناتج الاقتصادي للبلاد انخفض للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر وسط تراجع منحدر في القطاع الاقتصادي الثانوي.

وانخفض ناتج الاقتصاد الوطني مع مراعاة اختلاف عدد أيام العمل بنسبة 8ر0% على أساس سنوي في أكتوبر، بمعدل أبطأ من الانخفاض المعدل بنسبة 9ر0% في سبتمبر.

وظل الإنتاج دون تغيير للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، على أساس معدل موسميا.

وحافظ قطاع الإنتاج الرئيسي على مستواه مقارنة بالعام الماضي.

وانخفض الإنتاج في القطاع الثانوي بنسبة 1ر5 %، بينما نما قطاع صناعة الخدمات بنحو 9ر0%.