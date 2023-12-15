 مقتل مزارع على يد ابن عمه بقنا بسبب خلاف على أرض زراعية في قنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل مزارع على يد ابن عمه بقنا بسبب خلاف على أرض زراعية في قنا

حمادة عاشور
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 7:31 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 7:31 م

لقي مزارع مصرعه، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة بينه ونجل عمه بمركز نقادة بمحافظة قنا، وذلك بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية، وأودعت الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مصطفي مبروك درة مدير أمن قنا قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة نقادة يفيد بمقتل يونس. م (25 سنة)، مزارع.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نقادة تبين وقوع مشادة كلامية بين المجنى عليه ونجل عمه تطورت إلى مشاجرة وقام المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه، مما أودى بحياته.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

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