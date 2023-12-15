الشحات: قدرات الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة وأهنئ الجماهير

علق حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، على فوز فريقه الكبير أمام اتحاد جدة السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي مونديال الأندية.

وضرب النادي الأهلي موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في السعودية خلال الفترة الحالية.

الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على حساب نظيره اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة عبر قناة «السعودية الرياضية»: « الحمد لله فوز كبير على الاتحاد وسط ملعبه وجمهوره، الاتحاد فريق كبير في السعودية آسيا، وكنا نستعد له بشكل جيد وأكرمنا الله بالفوز الكبير».

وأضاف: «مبروك لجمهور الأهلي العظيم الذي وقف في ظهر الفريق من أول دقيقة بالمباراة، ومبروك لمجلس الإدارة، كما أتمنى الشفاء للعامري فاروق.. مبروك للاعبين والجهاز الفني».

وأوضح: «هذا هو النادي الأهلي يظهر في المباريات الكبيرة، والتي تُظهر معدن اللاعبين الكبار».

وأتم: «كنا مستعدين بشكل جيد ومركزين من أول دقيقة على تحقيق المكسب وتمكنا من الخروج بنتيجة كبيرة».

الأهلي تأهل للدور نصف النهائي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، يوم الإثنين المقبل، 18 من ديسمبر الجاري، في الثامنة مساءً، فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريدز الياباني بطل آسيا.