الجيش السوري: فرض حظر تجوال في حي الشيخ مقصود

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الجمعة، فرض حظر تجوال كامل في حي الشيخ مقصود.

وقالت هيئة العمليات العسكرية، في بيان لها، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، "نعلن أن حي الشيخ مقصود منطقة عسكرية مغلقة ، وحظرٍ كاملٍ للتجوال في حي الشيخ مقصود، يبدأ الساعة 06:30 مساءً حتى إشعارٍ آخر ".

ودعت هيئة العمليات، "المدنيين داخل الحي بضرورة الابتعاد عن النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية والحذر من الاقتراب من مواقع تنظيم قسد".

وكان الجيش السوري نشر عبر وسائل إعلام سورية ومنصات مناطق في حي الشيخ مقصود مناطق حمراء سوف يتم استهدافها .

ومع إعلان الجيش السوري حظر تجوال وتحذير للمدنيين يرى مراقبون أن معركة عنيفة سوف تنطلق مع انتهاء وقت التحذير .