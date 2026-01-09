 الجيش السوري: فرض حظر تجوال في حي الشيخ مقصود - بوابة الشروق
الجمعة 9 يناير 2026 7:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟

النتـائـج تصويت

الجيش السوري: فرض حظر تجوال في حي الشيخ مقصود

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 5:55 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 5:55 م

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الجمعة، فرض حظر تجوال كامل في حي الشيخ مقصود.

وقالت هيئة العمليات العسكرية، في بيان لها، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، "نعلن أن حي الشيخ مقصود منطقة عسكرية مغلقة ، وحظرٍ كاملٍ للتجوال في حي الشيخ مقصود، يبدأ الساعة 06:30 مساءً حتى إشعارٍ آخر ".

ودعت هيئة العمليات، "المدنيين داخل الحي بضرورة الابتعاد عن النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية والحذر من الاقتراب من مواقع تنظيم قسد".

وكان الجيش السوري نشر عبر وسائل إعلام سورية ومنصات مناطق في حي الشيخ مقصود مناطق حمراء سوف يتم استهدافها .

ومع إعلان الجيش السوري حظر تجوال وتحذير للمدنيين يرى مراقبون أن معركة عنيفة سوف تنطلق مع انتهاء وقت التحذير .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك