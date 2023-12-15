 مستوطنون متطرفون يمنعون المزارعين الفلسطينيين من رعي مواشيهم في الأغوار الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون متطرفون يمنعون المزارعين الفلسطينيين من رعي مواشيهم في الأغوار الشمالية

رام الله - بترا
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 1:56 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 1:56 م

منع مستوطنون متطرفون يهود تحت تهديد السلاح، اليوم الجمعة، رعاة ماشية فلسطينيين من رعي مواشيهم في المراعي المنتشرة قرب منطقة "ذراع عواد" بالأغوار الشمالية.

وقال مسئول ملف الانتهاكات الإسرائيلية بالأغوار، عارف دراغمة، في بيان اليوم، إن المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، جلبوا أبقارهم ورعوها في المراعي المنتشرة شرق "ذراع عواد"، بعد أن أجبروا الفلسطينيين على مغادرتها تحت تهديد السلاح.

ويتخوف حقوقيون من استيلاء المستوطنين على تلك المراعي، في استمرار لسياسة "الاستيطان الرعوي" المنتشر في الأغوار الشمالية.

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