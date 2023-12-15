مصرع سيدة إثر حريق نشب داخل منزلها بالفيوم

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لقيت ربة منزل مصرعها بالفيوم، إثر نشوب حريق في منزلها ما أدى إلى إصابتها بحروق واختناق تسبب في وفاتها، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية ترسا، ووجود إصابات.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق، وتبين أنه أسفر عن وقوع خسائر مادية ووفاة ربة منزل.

وكشفت معاينة ضباط مباحث مركز شرطة سنورس، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بمنزل بقرية ترسا، والتهم جزءا من محتويات المنزل، وأسفر عن وفاة "همسة محمد" 35 سنة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.