استقال عضو يميني متطرف في البرلمان البافاري، متورط في فضيحة، من جميع مناصبه الحزبية بأثر فوري، وعلق حقوق عضويته.

وسيحتفظ دانييل هاليمبا، الذي يواجه تحقيقا جنائيا بتهم التحريض على الكراهية واستخدام رموز محظورة، بمقعده في برلمان ولاية بافاريا الواقعة جنوب المانيا.

وقال في بيان أصدره اليوم الجمعة إنه "من أجل منع إلحاق الضرر بحزب البديل من أجل ألمانيا، فإنني استقيل من جميع مناصبي الحزبية بأثر فوري، وأمتنع أيضا عن ممارسة حقوق عضويتي داخل الحزب حتى إشعار آخر."

وأضاف "سأواجه كل الاتهامات في إطار إجراء تأديبي للحزب وسوف أتعاون خلال التحقيق، وإنني على ثقة من أنه سيتم توضيح جميع القضايا المفتوحة قريبا".

وكانت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب البديل من أجل ألمانيا قد حثت الحزب في ولاية بافاريا على بدء إجراءات لطرد هاليمبا، قائلة إنه انتهك لوائح الحزب.

وكان قد تم انتخاب هاليمبا، البالغ من العمر 22 عاما، كمرشح عن حزب البديل من أجل ألمانيا في برلمان الولاية البافارية في تشرين الأول / أكتوبر، لكن تم القبض عليه قبل أيام فقط من انعقاد البرلمان. وفي وقت لاحق تم تجريده من الحصانة البرلمانية.

وهاليمبا، الذي مازال طالبا، هو عضو في جماعة أخوة تيوتونيا براج اليمينية المتطرفة المثيرة للجدل في فورتسبورج. وقد استندت التهم الجنائية الموجهة لهاليمبا لمزاعم بأن هذه الجماعة استخدمت رموزا وشعارات نازية. وقد نفى هاليمبا بشدة هذه الاتهامات.