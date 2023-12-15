استطلاع: 51% من الإسرائيليين يؤيدون تولي جانتس رئاسة الحكومة

أظهر استطلاع جديد للرأي، نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن نحو نصف الإسرائيليين يؤيدون تولي الوزير بالمجلس الوزاري الحربي بيني جانتس، منصب رئاسة الوزراء.



ووجد الاستطلاع أن 31% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو "مناسب لمنصبه"، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.



وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع أجراه معهد "لازار" (خاص) وشمل عينة عشوائية من 510 إسرائيليين، وقدرت نسبة الخطأ فيه بـ4.3%.



وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 51% من العينة التي تم استطلاعها، ترى أن "جانتس (زعيم حزب "الوحدة الوطنية") ملائم لمنصب رئاسة الوزراء". بينما قال 18% من المشاركين بالاستطلاع إن "لا رأي محدد لهم" في هذه المسألة.



في السياق ذاته، أظهر الاستطلاع "تراجع شعبية" حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، حيث أظهرت النتائج حصول "الليكود" على 17 من مقاعد الكنيست (البرلمان) الـ120، مقابل حصول حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة جانتس على 39 مقعدا، بحسب المصدر ذاته.



وطبقا للنتائج، فإنه لو جرت الانتخابات اليوم فإن "الليكود" والأحزاب المتحالفة معه وهي "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" تحصل على 43 مقعدا مقابل 64 مقعدا يمتلكها هذا التحالف في الكنيست حاليا، بموجب انتخابات عقدت نهاية 2022. ويلزم تشكيل حكومة في إسرائيل، الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.



ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات قريبة في إسرائيل، في ظل الحرب الجارية على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.



ومساء الخميس، قال غانتس إن هناك من "يحدث الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، ويلحق الضرر بالعلاقات مع الولايات المتحدة في وقت الحرب".



وانتقد جانتس، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، مساء الخميس، إصرار نتنياهو وتحالفه على استمرار الحرب بشكلها الحالي دون التأكد من قدرة الجيش على الاستمرار في تنفيذ مهمته، وتجاهله بعض الاعتراضات التي تبديها واشنطن على عمليات القصف بقطاع غزة.