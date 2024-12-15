محافظ كفرالشيخ يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات بالحامول

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، خلال حملات إزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع المدينة، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، موجهًا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة ورفع التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكلف المحافظ، برفع الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مشددًا على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وتنفيذ التعليمات بسرعة الاستجابة وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.