 شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال تجمعا للفلسطينيين بمحيط مستشفى كمال عدوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال تجمعا للفلسطينيين بمحيط مستشفى كمال عدوان

وفا
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 10:54 ص

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في محيط المستشفى، الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أكثر من شهرين.

ويتواصل التوغل والقصف لمختلف مناطق محافظة شمال غزة، بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وفي 5 أكتوبر الماضي، بدأ جيش الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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