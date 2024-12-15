نشر الدكتور أحمد مجاهد، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، قصيدة كان كتبها الفنان الراحل نبيل الحلفاوي عام ١٩٨٧، نعى نفسه فيها.



وكتب "مجاهد"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفنان الكبير المرحوم نبيل الحلفاوي، ينعى نفسه بقصيدة كتبها عام ١٩٨٧:

ف نعيى ما تكتبوش

أسامي القرايب

ف نعيي لازم تنكتب

أسامي الصحاب

وصيغة الكلام

بدون النظام

وحسب الميزان

مش حسب المحبة

حتبقي كده

صديق كل من

السعدني والصحن ولينين

فرغلي والدكتور أمين

سامي ومرعي وأحمد ياسين

يحيى وحمدي وعبد الله غيث

سامح وشامخ وعلوة وأديب

سيدهم وكيمو وسناء

والطاهر بهاء

أحمد وحودة وعِماد

محمد ودوحة ورِياض

أشرف وشاكر وطلعت

عزت ومدحت وبهجت

حسين وسمره وجلجل غنيم

شريف وعادل وعز وكريم

هشام وخضر وجمال

أحمد كمال

منه حمايا ومنه صديق

محمد وفيق

وعبده كمان

قبل ما أناسبه بزمان

أسامة عكاشة ومحسن وحفـظ

هادى وصبحي ولطفي وشعب

روقة ورستم وزيزو ودفر

عوض وزيكا ونور الشريف

عمر وأردش وهاني مطاوع

حجازي اللي سابنا ف عز الشباب

سيد خميس وسيد حجاب

حتى ابني وأبويا

وخالي وأخويا

ييجوا ف نعيي ضمن الصحاب

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ولجل المناسبة ولجل العادات

ماقـلتش ف نعيي

صحـابي البنـات"

نبيل الحلفاوي