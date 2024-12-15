رئيس جامعة سوهاج يتابع ختام فعاليات معسكر كلية علوم الرياضة

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى، والذي نظمته كلية علوم الرياضة على مدار 10 أيام، بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور مؤمن عبدالعزيز عميد الكلية، والدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام علي المعسكر، والدكتور محمد عبدالمحسن، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشاد النعماني، بطلاب الفرقة الأولى، وما بذلوه من مجهودات خلال فترة أيام المعسكر، وحرصهم على القيام بواجباتهم التدريبية على أكمل وجه، حيث استطاع الطلاب زراعة ما يقرب من 2000 شجرة مثمرة بمقر الجامعة الجديد، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية، مثمناً دور تلك المعسكرات في حث الطلاب وتدريبهم على العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحيط، بالإضافة إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

وأضاف الدكتور مؤمن عبدالعزيز القائم بعمل عميد الكلية أن المعسكر شارك به 750 طالبا من الفرقة الأولى بالكلية، ويُقام سنويًا ويتضمن أنشطة الكلية ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك من خلال محاضرات عملية ونظرية خلال فترة المعسكر، وتحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم بفعاليات المعسكر، مقدمين الشكر لرئيس الجامعة على دعمه لكل أنشطة الكلية.