حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا بسبب إسرائيلي

رفض الثنائي حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب مقترح بمواجهة زامبيا وديًا، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس إفريقيا، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر أن التوأم حسن وإبراهيم حسن رفض فكرة مواجهة زامبيا، نظرًا لتولي المدرب الإسرائيلي، أفرام جرانت قيادة الرصاصات النحاسية.

وكتب محمد مراد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "التوأم حسن يرفض عرض من إحدى الشركات لمقابلة زامبيا بسبب مدربهم الإسرائيلي جرانت".

يُذكر أن منتخب مصر يخوض مباراتين رسميتين خلال شهر سبتمبر القادم، الأولى أمام إثيوبيا، يوم 5، والثانية يوم 9 أمام بوركينا فاسو، لحساب الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.