 بوتين يصدر تعليمات بتنظيم عمليات الإنقاذ إثر جنوح ناقلتي نفط في البحر الأسود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يصدر تعليمات بتنظيم عمليات الإنقاذ إثر جنوح ناقلتي نفط في البحر الأسود

سبوتنيك
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 4:24 م | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 4:24 م

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تعليمات بتنظيم عمليات إنقاذ وتشكيل مجموعة عمل للتعامل مع حالة الطوارئ، التي نتجت إثر جنوح ناقلتي نفط في مضيق كيرتش في البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: «استمع الرئيس بوتين، إلى تقارير من وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ونائب رئيس الحكومة فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، فيما يتعلق بجنوح ناقلتي نفط في مضيق كيرتش، إذ أصدر الرئيس التعليمات اللازمة بتنظيم عمليات الإنقاذ».

وأوضح بيسكوف أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل حكومية برئاسة سافيليف، لتنظيم عمليات الإنقاذ والتعامل مع حالة الطوارئ، إثر تسرب النفط نتيجة جنوح الناقلتين «فولغونفت 212» و«فولغونفت 239» بسبب عاصفة.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري (روسموريتشفلوت) بتضرر ناقلتي نفط روسيتين كان على متنهما 29 شخصًا، بسبب عاصفة في البحر الأسود، موضحة أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي.

وقالت الوكالة في بيان: «نتيجة لعاصفة في البحر الأسود، تضررت الناقلتان فولغونفت 212 وفولغونفت 239.. وكان هناك طاقمان من 15 و14 فردًا على السفينتين».

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