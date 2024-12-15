شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح

استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بعد قصف طيران الاحتلال خيمة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مراسلنا، باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفل، وعدد من المصابين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة نازحين قرب مسجد العصار جنوب دير البلح.

كما استشهد 4 مواطنين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشار مراسلنا، إلى استشهاد الأب والأم وطفلتيهما، إضافة لإصابة عدد آخر بجروح خطيرة بعد قصف الاحتلال منزلا لعائلة القريناوي في مخيم البريج.

في السياق، نسفت قوات الاحتلال عددا من المباني السكنية في المناطق الشمالية من بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.