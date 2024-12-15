ولي العهد الأردني ونظيره الكويتي يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على غزة

عقد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مباحثات مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

وأكد ولي العهد الأردني اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية المتينة بين الأردن والكويت وشعبيهما الشقيقين، والحرص على توسيع فرص التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها.

وشدد خلال المباحثات، التي عقدت في قصر بيان بالعاصمة الكويتية، على أن التعاون بين الأردن ودول الخليج مثال للتكامل العربي.

وتطرقت المباحثات إلى التطورات الإقليمية، إذ تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على قطاع غزة، ونيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة، ووقف محاولات التهجير، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبالحديث عن سوريا، أكد الجانبان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وحدة سوريا واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وحضر المباحثات من الجانب الأردني: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، وسفير الأردن لدى الكويت سنان المجالي.

كما حضرها من الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا، والشيخ صباح بدر السالم الصباح، رئيس بعثة الشرف المرافقة، والسفير الكويتي في الأردن حمد المري، وعدد من كبار المسئولين.