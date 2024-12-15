استشهاد مصور بقناة الجزيرة يرفع عدد شهداء غزة من الصحفيين إلى 196

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 196 صحفيًا وصحفيةً منذ بدء الحرب على القطاع.

وقال المكتب في بيان، اليوم الأحد، إن حصيلة الشهداء من الصحفيين ارتفعت إلى 196 بعد استشهاد الصحفي أحمد بكر اللوح مصور قناة الجزيرة في المحافظة الوسطى.

وأضاف البيان: «يُدين المكتب الإعلامي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة».

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة التي وصفها بأنها نكراء ووحشية.

وذكر البيان: «نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين».