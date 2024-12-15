 ضبط مصنع مكملات غذائية بدون ترخيص في المنوفية - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2024 1:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط مصنع مكملات غذائية بدون ترخيص في المنوفية

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:07 م | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:07 م

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مصنع مكملات غذائية غير مرخص في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية والجهات المعنية.

وكشفت التحريات عن قيام أحد الأشخاص، مدير وشريك بالمصنع، بإنتاج وتصنيع أقراص وكبسولات المكملات الغذائية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وخلال مداهمة المصنع، تم ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من المنتجات والمعدات المستخدمة في التصنيع، شملت:

3 أطنان من المواد الخام المختلفة

715 ألف قرص وكيس مكمل غذائي من أنواع مختلفة

كميات كبيرة من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة

خط إنتاج مكملات غذائية كامل


وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيلت القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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