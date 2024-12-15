 إيران تفرج عن مغنية بعد حبسها بسبب تقديم عرض بدون ارتداء الحجاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تفرج عن مغنية بعد حبسها بسبب تقديم عرض بدون ارتداء الحجاب

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:56 م | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:56 م

أفرجت السلطات الإيرانية، عن المغنية باراستو أحمدي، التي تم احتجازها بعد تقديم عرض غنائي بدون ارتداء الحجاب، حسبما قال محاميها لصحيفة شرق اليومية اليوم الأحد.

وجرى الإفراج عن اثنين من أفراد فرقتها الغنائية.

وقال المحامي ميلاد بناه بور، إنه لم يتواصل بعد مع أحمدي، التي تنتظر الآن توجيه اتهامات رسمية لها.

وكان قد تم إلقاء القبض على الثلاثة أشخاص أمس السبت، قبل أن يتم الإفراج عنهم خلال الليل، حسبما قال المحامي.

وانتهكت باراستو المغنية، عددا من المحظورات، حيث تركت رأسها مكشوفا وارتدت فستانا أثناء الأداء كشف عن أكتافها، ونشرت حفلتها على موقع يوتيوب.

وأشاد العديد من الأشخاص داخل البلاد وخارجها، بالمغنية على وسائل الإعلام الإلكترونية؛ بسبب شجاعتها.

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