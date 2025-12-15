ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، ندوة للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، بعنوان "عبد القادر الجيلاني: رحلة صفاء القلب"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساء.

تسلط الندوة الضوء على حياة العارف بالله عبد القادر الجيلاني، أحد أبرز أعلام الفكر الصوفي، وتستعرض رحلته الروحية والفكرية. ستتناول الدكتورة ريم بسيوني مفهوم "صفاء القلب" في فكر الجيلاني، وكيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الطمأنينة الروحية وتزكية النفس من خلال تعاليمه.

كما ستناقش الندوة الأثر العميق الذي تركه الجيلاني، وكيف تظل أفكاره ملهمة حتى يومنا هذا في مواجهة تحديات الحياة المعاصرة.

وتأتي الندوة في إطار سلسلة ندوات "رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة"، بهدف إعادة قراءة التراث الروحي والصوفي برؤية معاصرة، وتعزيز الحوار حول رموز الفكر الصوفي وإسهاماتهم في تشكيل الوعي الإنساني.

الدكتورة ريم بسيوني؛ كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الأمريكية، وحاصلة على العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة الدولة للتفوق عن مجمل أعمالها، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس: ثلاثية المماليك".