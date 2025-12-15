موريتانيا: إنقاذ عشرات المهاجرين غير النظاميين

تمكنت سلطات خفر السواحل الموريتانية مساء اليوم الاثنين،من إنقاذ زورق خشبي على متنه 158 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم إلى إسبانيا بعد تعرض الزورق للخطر قبالة سواحل العاصمة نواكشوط.

وأوضح خفر السواحل في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) نسخة منه، أن قوات خفر السواحل تلقت نداءَ استغاثةٍ من سفينةٍ وطنية، أفادت برصد زورقٍ في حالة خطر، وعلى متنه عددٌ كبير من المهاجرين غير النظاميين.

وتم على الفور توجيه سفينة الرقابة "آوكار" إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليةَ إنقاذٍ طويلةٍ ومعقدة، أسفرت عن انقاذ 158 مهاجرًا، من بينهم 3 نساء و31 قاصرًا.

وأضافت القوات، أن المهاجرين ينتمون إلى دول جامبيا والسنغال ونيجيريا وغينيا ومالي وكوت ديفوار.

وأشارت إلى انه تم إنزال المهاجرين، قبل لحظات، في ميناء نواكشوط وذلك تحت إشراف المصالح الأمنية والصحية المختصة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، إضافة إلى الأغذية والأدوية الضرورية.

وبحسب إفادات الركاب، فإن الزورق انطلق من جمهورية جامبيا في غرب أفريقيا.

ويتخذ المهاجرون الأفارقة من السواحل الأطلسية لموريتانيا نقطة انطلاق وعبور نحو أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر.