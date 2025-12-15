الاتحاد الأوروبي يستهدف أسطول الظل لناقلات النفط الروسي بعقوبات جديدة

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على 5 رجال أعمال مرتبطين بشركتي النفط الروسيتين المملوكتين للدولة، لوك أويل وروسنفت، واستهدف شركات متهمة بالتحايل على العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسي عبر تشغيل سفن تابعة لأسطول موسكو غير الرسمي أو ما يعرف باسم أسطول الظل من ناقلات النفط القديمة.

وتعد عائدات النفط ركيزة أساسية للاقتصاد الروسي، إذ تتيح للرئيس فلاديمير بوتين مواصلة تمويل المجهود الحربي ضد أوكرانيا دون أن يتفاقم التضخم على المواطنين أو تنهار أسعار العملة.

وتعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا، بمكافحة هذا الأسطول غير الرسمي الذي يقدر الخبراء حجمه بأكثر من 400 سفينة. كما تسعى هذه الدول إلى إبرام اتفاقيات مع الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها لتسهيل عملية الصعود إليها.

وذكرت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن رجال الأعمال "يسيطرون على سفن تنقل النفط الخام أو المنتجات البترولية، سواء كانت منشؤها روسيا أو مصدرة منها، ويخفون المصدر الحقيقي للنفط، ويمارسون في الوقت نفسه أساليب شحن غير نظامية وعالية المخاطر".

تتضمن العقوبات، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في بروكسل، تجميد الأصول وحظر السفر بالنسبة لرجال الأعمال والجهات المستهدفة بشكل عام.

وتزيد هذه الخطوة الضغط الأوروبية على أسطول الظل الروسي، بالتزامن مع الهجمات الجوية الأوكرانية على ناقلات النفط الروسية. وفي الشهر الماضي استخدمت أوكرانيا مسيرات "سي بيبي" البحرية محلية الصنع لضرب ناقلتي نفط روسيتين أخريين في البحر الأسود، وكانتا تخضعان لعقوبات دولية.

وفي سياق منفصل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أعضاء في جهاز المخابرات العسكرية الروسية (جي.آر.يو) ومجموعة قرصنة إلكترونية تعرف باسم "كاديت بليزارد"، بعد اتهامهم بشن هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأعضاء في حلف الناتو لم يكشف عن أسمائها.

كما أضاف الاتحاد الأوروبي عددا من محللي السياسة الخارجية والشخصيات المؤثرة المتهمين بالترويج للدعاية الموالية لروسيا أو نظريات المؤامرة إلى قائمة عقوباته.